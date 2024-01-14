عمرو أديب للحكومة: مش عاوزين النور يقطع في رمضان (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب إن لا يوجد أحد في العالم ينوي أن يعطيك طوق نجاة، لأن كل بلد لديها مشكلاتها واحتياجاتها، قائلا: "أنا عندي طلب واضح للحكومة لو سمحت لا يجب أن يأتي رمضان وفي نور مقطوع"، متسائلا: "هل ده طلب صعب؟".

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، "أنا بقولك قبلها بشهرين باقي رجب وشعبان، لو سمحت مش عايزين نقضي رمضان وفي انقطاع نور"، مطالبا الحكومة بالتصرف في هذه الأزمة.

عمرو أديب: هناك مناطق لا تنقطع فيها الكهرباء

وأكد أنه أصبح هناك مناطق لم يقطع فيها الكهرباء، ومناطق أخرى يقطع فيها ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وأوضح : "في مسئولين متصورين إن النور مابقاش يقطع، ونهيب بالحكومة اللي قاعدة معانا إنه يجي رمضان ومايقطعش النور"، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك قرارات حاسمة، مردفا: "الحكومة نزلت مجموعة من الأوراق في تصورها للحلول، وأنا من الناس التي لست قادرة على البت في هذا الأمر، والورق مالوش أي قيمة بلا تنفيذ".