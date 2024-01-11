باسم يوسف يصدم عمرو أديب بعد إنقاذ شقيقه من الموت (القصة كاملة)

فاجأ الإعلامي والطبيب باسم يوسف، الجماهير برد غير متوقع على تصريحات عمرو أديب الأخيرة بشأن إنقاذه حياة شقيقه عماد الدين أديب بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في دبي، وذلك خلال لقائه الأخير مع برنامج ET بالعربي.

باسم يوسف يخرج عن صمته بعد تصريحات عمرو أديب الأخيرة

صرح باسم يوسف بأنه لم ينقذ حياة أديب وحتى لم يسعفه، مشيرًا إلى أن السلطات الطبية في دبي هي من قامت بإنقاذه على الفور، حيث قال: "لم أنقذ حياة أحد والسبب أن عماد في صحة كويسة، هو رد فعل السطات الطبية في دبي، كانت سريعة جدا، والناس قاموا بشغلهم".

باسم يوسف

وأضاف: "معملتش أي حاجة خالص ولا أسعفته ولا عملت أي إسعافات، أنا كنت موجود وأي واحد تاني مكاني في أولى طب كان هيعمل كده وحمد لله على سلامته، بس أنا يعني معملتش كل الحاجات دي".

باسم يوسف من برنامج ET بالعربي

كاد الإعلامي عماد الدين أديب يفقد حياته منذ أيام أثناء حضوره أحد المؤتمرات في دبي، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، لولا تدخل عدد من الأطباء لإنعاش قلبه سريعًا وإنقاذ حياته على الفور، بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وكان على رأسهم الطبيب والإعلامي باسم يوسف.

باسم يوسف وعمرو أديب وعماد الدين أديب

كواليس إنقاذ عماد الدين أديب من الموت على يد باسم يوسف

كشف عمرو أديب، للمرة الأولى، عن كواليس تعرض شقيقه عماد الدين أديب لوعكة صحية خطيرة، كادت تُنهي حياته، خلال تواجده في دبي قبل أيام، وذلك أثناء تقديمه حلقة برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر قناة MBC مصر الفضائية.

وقال أديب: "من يومين أخي الإعلامي الكبير عماد الدين أديب كان يدير جلسة في المؤتمر الاستراتيجي في دبي، وسأل سؤال وقال إنه ممكن يصاب بأزمة قلبية إذا لم يعرف الإجابة، وبعد 4 دقائق من هذه الجملة أصيب بشبه أزمة قلبية".

باسم يوسف وعماد الدين أديب

عمرو أديب يشيد بأطباء مصر ودبي بعد إنقاذهم حياة شقيقه عماد الدين أديب

أشار أديب إلى أنه لولا تواجد سيارة إسعاف مجهزة للحالات الطارئة في المؤتمر، كان من الممكن أن يفقد شقيقه، موجهًا جزيل الشكر لكل من ساهم في إنقاذ حياته، حيث قال: "عايز أشكر هذه الدولة المحترمة لأن كان فيها عربية إسعاف مجهزة للحالات الطارئة في المؤتمر، وخلال 7 دقائق تم نقل عماد للمستشفى".

وتابع: "لولا جاهزية الإسعاف والمستشفى العظيم كان عماد لقى مصيرًا آخر، ومدير المستشفى بنفسه قام بإنعاش قلب عماد، الذي توقف لمدة دقيقة كاملة، بعد ما حدث انسداد بنسة 100% لأحد الشرايين".

باسم يوسف وعماد الدين أديب

كما حرص عمرو أديب على توجيه جزيل الشكر والتقدير للطبيب والإعلامي باسم يوسف، الذي كان سببًا رئيسيًا في إنقاذ حياة شقيقه عماد الدين أديب، حيث كان متواجدًا في المؤتمر، وعلى الفور تفقد النبض وعمل تدليكًا، وأخبرهم بضرورة نقله للمستشفى سريعًا.

عمرو أديب لباسم يوسف بعد إنقاذه حياة شقيقه: علاقتنا ليست جيدة ولكن أكن له كل الاحترام على ما فعله

قال عمرو أديب: "أحب أشكر أصدقاء مصريين سخرهم القدر ليكونوا موجودين، وهم الطبيب باسم يوسف الذي تعرفونه كلكم، والذي قام على الفور بتفقد النبض وعمل تدليك، وقال لازم يتم نقله للمستشفى وطلبوا له الإسعاف، وأشكر أيضًا الصديق أحمد عباس والإعلامي المعتز بالله عبدالفتاح".

باسم يوسف وعمرو أديب وعماد الدين أديب

واختتم عمرو أديب حديثه قائلًا: "وكلهم قاموا بمجهود مع أخي أكثر من عائلته"، مشيدًا بموقف باسم يوسف بالأخص مع شقيقه، فعلى الرغم من الخلافات الواقعة بينهما إلا أنه أول من أنقذ حياة شقيقه عماد الدين أديب، حيث قال: "علاقتي أنا وباسم يوسف يمكن ليست جيدة، ولكن أكن له كل الاحترام على ما فعله".