6000 جنيه ارتفاعًا في أسعار طن السكر بالأسواق

حالة من التباين تشهدها أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولديه تجار الجملة، بالرغم من ارتفاع السكر الأبيض المكرر بشكل حاد جدًا، فيما استقر سعر الكيلو لدى المستهلك، وخيم الهدوء والاستقرار على أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي، خلال تعاملات اليوم.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية، السبت الماضي، أن معدلات توريد محصول القصب بلغت ما يقرب من 135 ألف طن في 3 مصانع "كوم امبو ـ إدفو ـ أرمنت"، وذلك منذ بداية الموسم من بدء موسم الحصاد 2024 وحتى اليوم ، حيث تم إنتاج نحو 10 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة.

وذكر التقرير السنوي الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخاص بالاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، في البلاد، حيث بلغ احتياطي السكر التمويني نحو 5 أشهر، وذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتكوين مخزون لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر للطن، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس من أرض المصنع ولدى التاجر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار السكر اليوم الخميس

السكر "المكرر"

سجل سعر طن السكر الأبيض، قفزة حادة بنحو 6000 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 34,000 جنيه، بدلًا من 28,000 جنيه.

الجلوكوز

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 11-1-2024.. طن العباد بـ59,000 جنيه

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ24,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

وثبت سعر النشا الغذائي، ليصل إلى 25,500 جنيه للطن.

سعر السكر للمستهلك

وبلغ سعر كيلو السكر للمستهلك، 45 جنيهًا، اليوم الخميس.

انكمشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث نزل عقد مارس 2024 عند 21.36 سنتا للرطل، بمقدار هبوط 0.05 سنت، وقت كتابة الخبر.

وتراجع عقد مايو 2024 بنسبة 0.05%، ليسجل 20.90 سنت للرطل؛ أي بمقدار 0.01 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

تباينت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث نزل عقد تداول شهر مارس 2024، ليصل عند 612.90 دولار للطن، وقت كتابة هذا الخبر.

بينما زاد عقد تداول مايو 2024، ليسجل 602.5 دولار للطن، بارتفاع قدره 0.20 دولار.