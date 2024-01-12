أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر.. واصلت أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية، ثباتها، على أخر مستويات مرتفعة سجلتها لدى تجار الجملة، مما اثر على سعر البيع في الاسواق المحلية للتجزئة للمستهلك، ويأتي ذلك عقب تسجيل قفزة حادة خلال تعاملات أمس، بمقدار 6000 جنيه بالطن.

وخيم الهدوء والاستقرار على أسعار الجلوكوز، علي مدار نحو أكثر من ثلاثة أسابيع، دون أي تغييرات تٌذكر.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية، السبت الماضي، أن معدلات توريد محصول القصب بلغت ما يقرب من 135 ألف طن في 3 مصانع "كوم امبو ـ إدفو ـ أرمنت"، وذلك منذ بداية الموسم من بدء موسم الحصاد 2024 وحتى اليوم، حيث تم إنتاج نحو 10 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر للطن، خلال تعاملات اليوم الجمعة من أرض المصنع ولدى التاجر في الاسواق المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن السكر اليوم الجمعة

السكر

السكر الأبيض

استقر سعر السكر الأبيض اليوم، عند 34,000 جنيه للطن.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ 24,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

كما ثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 25,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وسجل سعر كيلو السكر عند 45 جنيهًا للمستهلك، خلال التعاملات اليومية.

أسعار السكر عالميا

انتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث زاد عقد مارس 2024، عند 21.83 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.07 سنت، وقت كتابة الخبر.

وقفز عقد مايو 2024 بنسبة 0.24%، ليسجل 21.28 سنت للرطل أي بمقدار 0.05 سنت.

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أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

صعدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر ماس 2024، عند 626.5 دولار للطن، بمقدار زيادة 3.60 دولار، أي بنسبة 0.30%، وقت كتابة هذا الخبر.

وارتفع عقد تداول مايو 2024، ليسجل 615 دولار للطن، بزيادة قدرها 1.90 دولار.