ناسا تزيل الغطاء العالق من حاوية عينات الكويكب بينو

قد تعتقد أن الحصول على مغرفة من التراب من صخرة فضائية تدور حولها ومن ثم إعادتها إلى الأرض سيكون الجزء الأكثر تعقيدًا في مهمة جمع عينات الكويكب، ولكن يبدو أن التحدي الحقيقي هو في الواقع فتح حاوية العينات هذه مرة واحدة لقد عاد إلى المنزل. استغرق الأمر ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر، لكن ناسا تقول إنها أزالت أخيرًا اثنين من أدوات التثبيت العالقة التي كانت تمنعها من الوصول إلى الجزء الأكبر من المواد التي تم جمعها من الكويكب بينو بواسطة مركبتها الفضائية OSIRIS-REx. أسقطت أوزيريس ريكس العينة في 24 سبتمبر قبل التوجه لدراسة كويكب آخر، أبوفيس.

بينما تمكنت ناسا في البداية من جمع بضعة أوقيات من مادة الكويكب التي تم العثور عليها على السطح الخارجي لآلية الحصول على العينات التي تعمل باللمس والذهاب (TAGSAM)، ظلت محتوياتها الداخلية مغلقة بسبب مشاكل في اثنين من أدوات التثبيت الـ 35 التي أبقِ الحاوية مغلقة. يتم وضع TAGSAM في صندوق قفازات خاص لمنع تلوث العينة، ويتم اعتماد أدوات معينة فقط للاستخدام معه. لم تنجح أي من الأدوات الموجودة في إزالة أدوات التثبيت العنيدة من رأس TAGSAM، لذلك كان على الفريق تطوير أدوات جديدة.

"بالإضافة إلى التحدي التصميمي المتمثل في اقتصار المواد المعتمدة على المعالجة لحماية القيمة العلمية لعينة الكويكب، فإن هذه الأدوات الجديدة تحتاج أيضًا إلى العمل داخل المساحة الضيقة لصندوق القفازات، مما يحد من ارتفاعها ووزنها وإمكاناتها". قالت الدكتورة نيكول لونينج، أمينة OSIRIS-REx: "حركة القوس". الآن بعد أن تم تحرير رأس TAGSAM، يمكن للفريق المضي قدمًا في تفكيك الحاوية - مما يعني أننا سنكون قادرين قريبًا على رؤية ما بداخلها. وجد التقييم الأولي لوكالة ناسا للغبار والصخور من خارج TAGSAM دليلاً على وجود الكربون والماء.