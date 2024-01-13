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السبت 13 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أول إجراء من النيابة حول انهيار عقار في السيدة زينب

انهيار عقار
انهيار عقار

أصدرت جهات التحقيق، قرارا بسرعة إجراء التحريات حول انهيار عقار مكون من 3 طوابق، في السيدة زينب.

كانت قد شهدت منطقة السيدة زينب حادث انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق، ودفعت الجهات المعنية بسيارة دفاع مدني للوقوف على أسباب الانهيار ولفحص أسباب وملابسات الحادث.

والبداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده انهيار عقار جزئيًا بجوار مطعم أحباب السيدة بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني لمحل البلاغ للوقوف على أسبابه ولمعرفة وكشف ملابسات الحادث.

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