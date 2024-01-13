إجراءات مرورية وقائية في حالة هطول الأمطار بغزارة على الطرق
مع حلول الأجواء الشتوية الماطرة في الكثير من الأحيان، توصي الهيئة العامة للمرور، المواطنين بتوخي الحذر، فضلاً عن ضرورة اتباعهم العديد من الإجراءات الوقائية الفورية، حفاظاً على سلامتهم، من وقوع الحوادث المرورية التي قد تؤدي بحياتهم إلى مخاطر داهمة.
وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية فيما يلي:
- تجنب القيادة بسرعة مرتفعة أثناء هطول الأمطار، حيث تعد واحدة من أهم أسباب الحوادث المرورية، لأن السرعة الزائدة تؤثر على السيارة من خلال العوامل الخارجية تواجد المياه على الطرقات، ما يؤدي إلى وقوع نتائج كارثية، وبالتالي يجب على السائق أن يقود سيارته بمعدلات سرعة أقل مما هو مسموح به في الأحوال الجوية العادية.
- كما يوصى في حالة تساقط الأمطار عدم الذهاب إلى أي مكان إلا اذا كان للضرورة القصوى، واذا لم يستدعي الأمر، يمكن إرجاء الخروج من المنزل إلى حين تحسن الحالة الجوية.
- ولا ينفصل عن السابق، ضرورة تفقد المواطنين حالة بعض الاجزاء المهمة داخل السيارة، قبل القيادة أثنار هطول الأمطار، لما لها من تأثير مباشر على أداء السيارة أثناء القيادة.
- كما يوصى بالحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات، أثناء السير في هطول الأمطار، مع ضرورة ترك مسافة كافية بين السيارات وبعضها، والحفاظ على مسافة ملائمة بينهم.
- ومن بين الإرشادات الهامة، أثناء هطول الأمطار والظروف الجوية السيئة، تجنب استخدام الفرامل بشكل قوي ومفاجىء، لأن نسبة الانزلاق تكون مرتفعة، ما يؤدي إلى انزلاق السيارة على الطرق كما يوصى بتجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان التي تشكل خطورة جسيمة بسبب انحدار المياه، والتي بإمكانها سحب السيارة بعيدًا عن مسارها، لتنتهي إلى وقوع حوادث مرورية كارثية.