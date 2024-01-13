إجراءات مرورية وقائية في حالة هطول الأمطار بغزارة على الطرق

مع حلول الأجواء الشتوية الماطرة في الكثير من الأحيان، توصي الهيئة العامة للمرور، المواطنين بتوخي الحذر، فضلاً عن ضرورة اتباعهم العديد من الإجراءات الوقائية الفورية، حفاظاً على سلامتهم، من وقوع الحوادث المرورية التي قد تؤدي بحياتهم إلى مخاطر داهمة.

وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية فيما يلي: