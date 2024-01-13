وكيل صحة دمياط يتأكد من انتظام العمل وضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

تفقد الدكتور سيد عبد الجواد ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، صباح اليوم، مستشفى عزبة البرج العام وراس البر وكفر البطيخ وكفر سعد وفارسكور ، في جولة مفاجئة؛ لمتابعة سير العمل؛ لضمان تقديم الخدمات الصحية بأعلى جودة للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل بالمستشفيات.

وتفقد وكيل الوزارة، خلال الجولة، سير العمل في المستشفيات والأقسام المختلفة، وتأكد من توافر الإمكانات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية الكاملة.

واستمع عبد الجواد، إلى مشاكل واحتياجات العاملين والمرضي معا لبعض المستشفيات ، ووعدهم بتقديم الدعم اللازم لحل تلك القضايا، لضمان توفير خدمات طبية متميزة للمرضي. وقال وكيل وزارة الصحة إن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تعكف على تعزيز البنية التحتية الصحية، وتحسين الخدمات الصحية، ويؤكد أهمية تكاتف جميع الجهود لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الصحة.

التشديد على الانضباط الإداري

وأوضح عبد الجواد ، أنة تفقد اقسام الاستقبال، و تابع الانضباط الإداري ، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتابع فريق حملة 100 يوم صحة، كذلك تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في صيدليات المستشفيات ، وتوافر الطعوم، والاستعداد لجلسات التطعيمات.

العلاج بالمجان

وأكد أن المستشفيات الحكومية تقدم العديد من الخدمات الصحية، التي تشمل خدمات الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى متابعة الأطفال، ومتابعة الحوامل، وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة، والتطعيمات الإجبارية للأطفال، وخدمات الصحة المدرسية، والتثقيف الصحي، وخدمات الفحوص المعملية، وصرف العلاج بالمجان، وإصدار شهادات المواليد والوفيات.



وتقدم الوحدات الصحية والمستشفيات معا خدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وضعف السمع بحديثي الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية

أحالة المدير المناوب للمستشفى للتحقيق

أجرى اليوم، الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، جولة مفاجئة على مستشفي الرمد، لمتابعة الانضباط الإدارى وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، وبناء على ذلك أحال المدير المناوب للمستشفى للتحقيق، حيث وجد جدول النوبتجيات غير معد بالشكل المطلوب، كما تابع العيادات المسائية والقسم الداخلي بالمستشفى.

ويذكر أن مستشفى الرمد قد قامت بإجمالى 5457 عملية جراحية خلال عام 2023 والتى تشمل 1964 العمليات الكبرى و3493 العمليات الصغرى، بالإضافة إلى 1453عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ضمن أعلى معدلات عمليات الرمد على مستوى الجمهورية فى عمليات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.



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