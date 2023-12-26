الموعد الرسمي لزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، عن الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور في العام الميلادي الجديد.

المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كان قد أعلن فى أكتوبر الماضي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص تصل إلى 3500 جنيه، دون أي استثناءات.

أما عن موعد يتم تطبيق هذه القرارات، ستكون اعتبارًا من يناير 2024، حيث أقر المجلس أيضًا صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه بزيادة 100%.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2024

ووفقًا للواء جمال عوض، فإن الحد الأقصى للمعاشات أصبح 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيها، والحد الأدنى للمعاشات أصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه، وذلك لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2024.

كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، ويتم تطبيق قرار زيادة المعاشات 2024 في أول شهر يناير 2024، أي مع صرف معاشات شهر يناير المقبل.