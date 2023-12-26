موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة.. حالة من الترقب يعيشها أصحاب المعاشت مع اقتراب صرف معاش شهر يناير 2024، والذي يشهد زيادة جديدة للمعاشات، يوم 1 يناير 2024 حيث يستمر صرف المعاشات لمدة 6 أيام.

الحد الأدنى للمعاشات

وبداية من شهر يناير 2024، يرتفع الحد الأدنى للمعاشات، ليكون 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، كما يزداد الحد الأقصى للمعاشات، ليكون 10 آلاف جنيه، بدلًا من 8720 جنيهًا.

الاستعلام عن صرف معاشات يناير 2024

ويمكن الاستعلام عن صرف معاشات يناير 2024 من خلال الموقع الإلكتروني للتأمينات، كما يتم صرف معاشات شهر يناير2024 من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وجميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات، فضلاً عن منافذ شركة فوري.

جدول صرف معاشات شهر يناير 2024

أقل من ألف جنيه يتم الصرف خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 يناير 2024.

أقل من ألفي جنيه يتم الصرف خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و4 يناير 2024.

أقل من 3 آلاف جنيه يتم الصرف خلال يومي السبت والإثنين 6 و8 يناير 2024.

أكثر من 3 آلاف جنيه يتم الصرف خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 ويناير 2024.