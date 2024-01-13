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السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا.. الوفد يرفض إدعاءات إسرائيل حول مصر

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “الوفد يرفض ادعاءات إسرائيل حول مصر".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:- 

- الصهاينة يغسلون أيديهم من إبادة غزة بتوجيه الأكاذيب إلى القاهرة

- عبدالسند يمامة: معبر رفح لم ولن يغلق والقاهرة تقدم المساعدات الإنسانية إلى غزة

ـ “معيط” تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي 

ـ رسالة من خالد قنديل إلى عبدالسند يمامة

ـ أمريكا وبريطانيا تشنان ضربات جديدة على الحوثيين 

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