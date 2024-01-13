اقرأ غدًا.. الوفد يرفض إدعاءات إسرائيل حول مصر
تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “الوفد يرفض ادعاءات إسرائيل حول مصر".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- الصهاينة يغسلون أيديهم من إبادة غزة بتوجيه الأكاذيب إلى القاهرة
- عبدالسند يمامة: معبر رفح لم ولن يغلق والقاهرة تقدم المساعدات الإنسانية إلى غزة
ـ “معيط” تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي
ـ رسالة من خالد قنديل إلى عبدالسند يمامة
ـ أمريكا وبريطانيا تشنان ضربات جديدة على الحوثيين