عاجل
البرهان يرفض المشاركة في قمة إيغاد بأوغندا
السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جمعية القانون الكينية تحتج على انتقاد روتو القضائي

جمعية القانون في
جمعية القانون في كينيا احتجاجا

يتصاعد الصراع بين السلطتين القضائية والتنفيذية للحكومة في كينيا، ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات الرئيس وليام روتو التي ادعى فيها أن القضاء يعمل مع بعض الأشخاص الذين لم يكشف عن أسمائهم لعرقلة سياساته الحكومية من خلال أوامر المحكمة ، لكن قسما من المحامين كلفه بتسمية القضاة.

txt

كينيا تواجه رد فعل عنيف على الدخول "المحموم" بدون تأشيرة

txt

قوة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا تتوجه إلى هايتي لمواجهة عقبات كبيرة

نظمت جمعية القانون في كينيا احتجاجا سلميا ضد الرئيس بسبب مشاعره فيما يسمونه الرئيس بسبب تصعيد ولايته المتمثلة في دعم سيادة القانون.

 يؤكد رئيس جمعية القانون في كينيا أن تصريحات ويليام روتو يمكن أن تلقي بالبلاد في حالة من الفوضى.

إريك ثيوري إنه رئيس جمعية القانون في كينيا: "إذا أراد الرئيس أن يقول إنه ككيني يمكنه اختيار أمر المحكمة الذي يجب أن يطيعه أم لا ، ما الذي يجعله مختلفا عن أي كيني آخر من القول ، لن نطيع هذه الأوامر الطريق الذي سلكناه هو طريق لا يمكن أن يقودنا إلا إلى نتيجة واحدة وهي الفوضى".

ووفقا لكالونزو موسيوكا من المعارضة، يحاول الرئيس تخويف القضاة لإصدار أحكام قضائية تحابي حكومته فقط.

وكانت رئيسة المحكمة العليا مارثا كومي قد ردت في وقت سابق على الرئيس وليام روتو بأن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ذراعان متساويان للحكومة وأن القضاة سيقومون بواجباتهم دون خوف أو محاباة.

مواد متعلقة

كينيا تواجه رد فعل عنيف على الدخول "المحموم" بدون تأشيرة

قوة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا تتوجه إلى هايتي لمواجهة عقبات كبيرة

السودان تستدعي سفيرها في كينيا بعد استقبال حميدتي

"نواب كينيا" يدين اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

حميدتي من كينيا: نثمن جهود سلطان درافور في الحرب السودانية

كينيا.. تغير المناخ يسبب الأمراض المنقولة بالنواقل بما في ذلك الملاريا
الجريدة الورقية