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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كينيا تواجه رد فعل عنيف على الدخول "المحموم" بدون تأشيرة

كينيا
كينيا

أثار قرار كينيا الأخير بمنح جميع الأجانب الدخول بدون تأشيرة جدلا ، حيث وصفه النقاد بأنه "محموم". 

وقدم الرئيس وليام روتو هذه السياسة الشهر الماضي لتعزيز السفر بدون تأشيرة داخل أفريقيا.

ومع ذلك ، أوضحت السلطات الكينية أنه على الرغم من الدخول بدون تأشيرة ، يجب على الزوار الحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) عن طريق تقديم المستندات ودفع رسوم معالجة قدرها 30 دولارا (23 جنيها إسترلينيا).

ينطبق هذا الشرط الآن حتى على مواطني البلدان التي كانت تتمتع في السابق بوصول غير مقيد إلى كينيا. وحتى يوم الأحد، تم تلقي أكثر من 9000 طلب تأشيرة من خلال المنصة الرقمية، وفقا للسلطات.

يعبر الأجانب عن عدم رضاهم ، مدعين أن السياسة الجديدة تسببت في حدوث ارتباك وزادت من صعوبة وتكلفة السفر إلى كينيا.

وانتقد الصحفي الزيمبابوي البارز هوبويل تشينونو كينيا، قائلا: "أعزائي الأفارقة، إن كينيا لا تقول الحقيقة عندما تقول إنها بدون تأشيرة، لقد جعل السفر أكثر صعوبة بالنسبة للأفارقة الذين لم يكونوا بحاجة إلى تأشيرة من قبل ".

وشارك رجل الأعمال الملاوي جونز نتوكيرا مشاعر مماثلة، قائلا: "حتى قبل 24 ساعة، بصفتي مواطنا ملاويا، كان بإمكاني الاستيقاظ وشراء تذكرة والسفر إلى كينيا في فترة ما بعد الظهر، بدون تأشيرة.

الآن ، قامت كينيا "بإزالة التأشيرة" للجميع ، ولكن يتعين على الجميع دفع رسوم تصريح سفر بقيمة 30 دولارا قبل 72 ساعة من السفر ماذا؟ محمومة."

كما أعرب بعض الكينيين عن قلقهم، خشية أن تؤدي هذه القيود الأكثر صرامة إلى مقاطعة بعض الأجانب أو قيود متبادلة من دول أخرى.

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