ريال مدريد أم برشلونة.. هالاند يكشف عن النادي الذي سيسانده في الكلاسيكو

كشف النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الفريق الذي سيسانده خلال الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي السوبر الإسباني.

وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن المهاجم النرويجي سيساند ريال مدريد خلال كلاسيكو الدوري الإسباني بين الملكي والبارسا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هالاند بعث رسالة لزميله السابق جود بيلينجهام، حيث قال له فيها: "بالتأكيد يا أخي سأقوم بمشاهدة مباراتك هذا الأحد".

وتابع: "أخي.. سأدعمك عن بعد".

وأوضحت "ديفنسا سنترال" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحرص خلالها هالاند على دعم صديقه بيلينجهام أمام برشلونة، حيث سبق للمهاجم النرويجي في نشر قصة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لهدف النجم الإنجليزي أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أمام برشلونة في التاسعة من مساء الأحد غدًا، في المباراة التي يستضيفها ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.