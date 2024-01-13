عمرو الورداني: "الطلاق استثناء مش أوبشن" والزوجة كاَلنَّفس لَا تُجَرب

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مكتب الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء أن فكرة الطلاق نعتبرها إستثناء وليست خِيَار، وعندم تصبح في محل الإختيار يفقد الناس الفهم الصحيح للزواج، ويتحول منتهى من أن يتزوجوا ويسعدوا في حياتهم إلى أن يتزوجوا ولا يتطلقون.



الزوجة كالنفس والنفس لاتُجرب

وتابع الورداني خلال ضيافة برنامج (مع الناس) على قناة الناس الفضائية، أن هناك عدم إدراك للفهم الحقيقي لآية الله سبحانة وتعالى في سورة الروم : " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ "[21] ، فقد قال الله سبحانه وتعالى (مِّنْ أَنفُسِكُمْ) لأن في الزواج تصبح شريكة الحياة والزوجة كالنفس والإنسان لا يُجرب نفسه.

صورة الزواج في التدين المصري

ويشير فضيلته إلى سمة جميلة من سمات تدين الشعب المصري، إذ كان يتخلل حديث المصريين عن الزوج والزوجة عبارات تحمل روائح جمال وكمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمات الرحمة المحمدية، فكان الزوج عندما يٌسأل عن زوجته يوصفها بكونها " لحمى ودمي وعرضي"، وهى عبارات تحمل معاني البقاء والأبدية واتحاد المصير.

كما كانت الزوجة عندما تنوب عن الرجل في المناسبات الإجتماعية تقول" أنا جاية أبارك لكم نيابة عني وعن زوجي"، وكأنهم متحدين ويتعاملون على أنهم كيان واحد متكامل، وهذا هو المفهوم الإيجابي لمسألة الشراكة في الحياة، بعيدًا عن المفهوم السلبي الذي يتعامل من خلاله الأزواج على أنهم في شركة، ولكن الصحيح أن تصبح حياواتهم متشاركه فلا تتصور بواحد دون الأخر.





زواج البيزنس(الشركة)



ووضح فضيلة الدكتور عمرو الورداني مفهوم ما يسمي بزواج البيزنس، خلال لقاء سابق له في البرنامج، وهو مفهوم يرتكز على الربحية، حيث يتعامل الزوجان على أساس أن حياة الزوجية شركة قابله للربح والخسارة، وقائمة في الأساس على المصلحة، فإذا قلت الفائدة وأوشكت الشركة على الخسارة تنفض الشراكة ويبحثوا كلًا منهم عن شراكة جديدة.



ومؤكدًا على أن هذا جاء من مفاهيم التدين الكمى الجامع لكل افكار التشدد والتطرف، ومن هنا جاءت مسالة التعدد وأن التيارات المتشددة هى من دعمت “زواج البيزنس”، وبالتالى أصبح الزواج هين وخفيف يسهل إنهائه والبحث عن زواج أخر.

