إزاي نفرح مع أولادنا ببداية السنة الجديدة ؟.. عمرو الورداني يجيب

تحدث الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية عن إجراءات تساعد الأسرة المصرية على توفير سبل السعادة والفرح مع الأبناء ببداية السنة الجديدة.





يقدم الدكتور عمرو الورداني برنامجه "ولا تعسروا" على القناة الأولى على مدار الأسبوع من السبت إلى الأربعاء، ويناقش من خلاله القضايا الأسرية والتربوية بمنهج ديني علمي، ومع بداية السنة الجديدة تطرق فضيلته إلى إجراءات تمكن الأسرة من استقبال السنة الجديدة بتفاؤل وسرور مع الأبناء، نشرتها الصفحة الرسمية لبرنامج ولا تعسروا على الموقع الإلكتروني فيسبوك.



5 إجراءات تستقبل بها الأسرة العام الجديدة لتفرح وتسعد مع الأبناء:

المشاركة: على كل فرد من أفراد الأسرة مشاركة هدف من أهدافه التي وضعها للعام الجديد مع أسرته، وهنا نجد قيمة المشاركة بين العائلة وتشجيع وتحفيز بعضهم البعض على تحقيق أهدافهم.

الخدمة: والمقصود خدمة الأخرين وذلك عن طريق اختيار شخص محدد ندخل السرور على قلبه مع بداية العام، كما ورد على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم :" من أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، تقضي له دينا، تقضي له حاجة، تنفس له كربة" صححه الألباني.

الامتنان: أن نشعر بالامتنان لمن حولنا من الأحباب وأفراد الاسرة ونخبهم بذلك، وقد ذكر العلماء أن الامتنان يجلب للإنسان شعور الاطمئنان بأن هناك خيرًا في من حولك وأنه يجعلهم يتواصلون مع قوة أكبر من أنفسهم

الصلاة على النبي: نتفق مع الأسرة على تخصيص مجلس للصلاة على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد ورد عن الحبيب المصطفى أن أ بي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي فقال ما شِئْتَ قال قلتُ الربعَ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ النصفَ قال ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قال قلْتُ فالثلثينِ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها قال : إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ" جاء في الترمذي

الدعاء: الدعاء لله تعالى بالبركة والنور في السنة الجديدة، كما جاء في سورة البقرة قال الله تعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان"

دكتور عمرو الورداني -برنامج ولا تعسروا-

وهنا نذكر عددًا من الأدعية نستعين بها على دخول العام الجديد 2024: