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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باير ليفركوزن يهزم أوجسبورج بصعوبة ويحافظ على صدارة الدوري الألماني

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن

فاز باير ليفركوزن على نظيره أوجسبورج بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الألماني.
 

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أحرز إيزيكيل بالاسيوس لاعب ليفركوزن هدف المباراة الوحيد قبل لحظات من نهاية اللقاء،  في الدقيقة 94.
 

 إيزيكيل بالاسيوس لاعب ليفركوزن


أرتفع رصيد ليفركوزن إلى 45 نقطة ليواصل إعتلاءه صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، ليواصل تعزيز الفارق بينه وبين بايرن ميونخ، الذي يأتي ثانيا برصيد 41 نقطة، فيما يحتل أوجسبورج المركز الحادي عشر ويملك في رصيده 18 نقطة.

في نفس الجولة فاز آينتراخت فرانكفورت فوزا ثمينا على مضيفه لايبزيج بهدف وحيد، وآحرز أنسجار كناوف في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع رفقاء الدولي عمر مرموش رصيد فرانكفورت إلى 27 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 33 نقطة في المركز الرابع.
 

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