صراع أوروبي على ضم نجم باير ليفركوزن الألماني

يتسابق الثلاثي الأوروبي ريال مدريد،و بايرن ميونخ،و مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية 2024 للحصول على توقيع الصفقة المنتظرة، من الدوري الألماني.

ويخوض الثلاثي المفاوضات مع فلوريان فيرتز، لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني، خلال الميركاتو الحالي، تحت شعار لمن ستحسم الصفقة، فيما يرغب النادي الألماني في الحصول على أكبر قدر من الاستفادة المالية وهى مقدره بمبلغ يصل إلى 100 مليون يورو عند بيع اللاعب.

كيليان مبابي

ما زال ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع الصفقة الجماهيرية المطلوبة، بضم نجم الشباك الأول الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيعمل أنشيلوتي على الحديث مع مبابي من أجل إقناعه بأدواره وما سيقوم به حال انتقاله لريال مدريد، وسط ضغوط كبيرة للمبابي بسبب طلب إدارة باريس سان جيرمان تجديد عقده.

حال انضمام مبابي إلى ريال مدريد، سيحتاج أنشيلوتي لاحتواء غرفة تغيير الملابس التي ستكون مدججة بالنجوم، وفرض حالة من الانضباط والسيطرة.

مونديال الأندية..32 ناديا

سيشارك ريال مدريد في نسخة كأس العالم للأندية في عام 2025، والتي ستمثل تحديا أمام أنشيلوتي، حيث سيكون مونديال الأندية في شكله الجديد بمشاركة 32 فريقا. سيكون المدرب الإيطالي، مطالبا بتحقيق البطولة بعدما حصدها 3 مرات من قبل في النظام القديم ليكون ثاني أكثر مدربا تحقيقا لها بعد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي للسيتي المتوج بها 4 مرات.