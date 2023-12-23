ألونسو يكتب التاريخ.. قطار ليفركوزن يعبر جميع المسابقات بأطول سلسلة لا هزيمة

بأطول سلسلة لا هزيمة في جميع المسابقات، وضع المدرب الإسباني تشابي ألونسو، باير ليفركوزن في سجلات تاريخ الكرة الألمانية، إذ لم ينجح بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في معادلة الرقم الحالي، حيث اكتفى الثنائي بتحقيقه في بطولة واحدة وهي الدوري الألماني.

قطار ليفركوزن يسير بمحطات جميع المسابقات المحلية والقارية، فنجحت كتيبة ألونسو في اعتلاء صدارة البوندسليجا وأنهى مجموعات الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة، وصولًا إلى كأس ألمانيا.

وأصبح باير ليفركوزن أول فريق في تاريخ ألمانيا يصل إلى 25 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية دون خسارة متفوقًا بذلك على بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

ألونسو يكتب التاريخ..

ويعد تشابي ألونسو أول مدرب في تاريخ باير ليفركوزن يحقق الفوز في 14 مباراة على التوالي بجميع المسابقات، و8 مباريات على مستوى البوندسليجا، كما أنه لم يتذوق طعم الخسارة في الموسم الحالي.

تتشكل سلسلة ليفركوزن من 22 انتصارًا وثلاثة تعادلات منذ بداية الموسم الحالي بواقع 13 في البوندسليجا و 6 بالدوري الأوروبي وثلاثة بكأس ألمانيا وكانت التعادلات الثلاث في البوندسليجا.

وينفرد ليفركوزن بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة ويتفوق على بايرن ميونخ أقرب منافسيه بفارق 4 نقاط، كما تأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا وينتظر مواجهة شتوتجارت في شهر فبراير المقبل، في الوقت الذي وقت فيه قطبي الكرة الألمانية المسابقة.

ويمتلك ليفركوزن أقوى خط دفاعي في الدوري الألماني حيث استقبلت شباكه 12 هدفًا فقط، ويعد الجانب الهجومي هو الثاني من حيث القوة بواقع 46 هدفًا وبفارق 3 أهداف عن بايرن ميونخ.

وعلى صعيد الدوري الأوروبي فتأهل ليفركوزن إلى الأدوار الإقصائية كمتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات، وسجل 19 هدفًا واستقبل 3 أهداف فقط.

وتعد تجربة تشابي ألونسو فريدة من نوعها إذ تولى قيادة ليفركوزن الذي يعاني من وضعية صعبة في أكتوبر من العام 2022، واستطاع انتشاله من مناطق الهبوط في الموسم الماضي والوصول به إلى المركز السادس، قبل أن يفاجئ الجميع في الموسم الحالي.