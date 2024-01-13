حبس 7 تجار مخدرات لحيازتهم مخدرات واسلحة نارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 7 تجار مخدرات، بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة، و15 كيلو مخدرات، في حملة أمنية مكبرة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس7 تجار مخدرات لحيازتهم مخدرات واسلحة نارية بالقليوبية

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مديرمباحث المديرية، يفيد بشن حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة بؤر إجرامية فى محافظة القليوبية.

وتوصلت التحريات إلى أن الحملة ضبطت فى شبرا الخيمة عاطلا، له معلومات جنائية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبحوزته فرد محلي وعدد من الطلقات و5 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وفى دائرة مركز شرطة بنها تم ضبط 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات ودراجة نارية.

وفى دائرة مركز شرطة طوخ تم ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات وسلاح أبيض مطواة وميزان حساس.

حبس ديلر مخدرات بتهمة حيازة 820 طربة حشيش وأسلحة نارية بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية ، بحبس ديلر مخدرات بتهمة حيازة 820 طربة حشيش وطبنجة وذخيرة ومبلغ مالي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد ورود معلومات بقيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية تفيد بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض على المتهم وبحوزته 820 طربة لمخدر الحشيش تزن 82 كيلو جرام وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا وتولت النيابة التحقيق.