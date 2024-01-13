وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد الاعمال الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بالعبور

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، صباح اليوم ، الاعمال الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بمدينة العبور والتي تبلغ تكلفتها الإنشائية 21 مليون جنية .

تشمل الزيارة تفقد أعمال رفع كفاءة حمام السباحة الاوليمبي ومنطقة النادي الاجتماعي "اللاند سكيب " وعمل حمام سباحة ترفيهي للاعضاء، يرافقه في الجولة النائب محمد الطوخي رئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية بالعبور والتنفيذيين بالمركز .

وأثناء تفقده للملعب القانوني أوصى الصبروط بتكليف الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بمتابعة أعمال انشاء الملعب القانوني واستكمال تراك الملعب القانوني بالمركز بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وعلى هامش زيارته لمدينة العبور تفقد الصبروط الفرع الثاني لمركز التنمية الشبابية بالعبور بحي الكريمة وزيارة حمام السباحة بالمركز و الملاعب الخماسي التي تستعد لاستقبال الاعضاء مؤكدا أن الإقبال على الأشتراك في عضوية مركز التنمية الشبابية ٢ بحي الكرامة بمدينة العبور يبشر بنشاط رياضي وترفيهي وثقافي كبير .

جدير بالذكر أن الفرع الجديد لتنمية الشبابية بالعبور الجديدة بحي الكرمة قد تم استلامه من جهاز الإسكان والتعمير بالعبور الجديدة و يحتوي المركز علي حمام سباحة نصف أولمبي عدد اثنين ملعب خماسي نجيل صناعي واحد ملعب متعدد ومبني اداري.

أشار الصبروط إلى الطفرة الإنشائية التي تشهدها مراكز شباب القليوبية خلال السنوات الأخيرة والتي تهدف لتنمية النشء والشباب تطبيقات لسياسة واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.