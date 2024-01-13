مدير تعليم قنا يكرم موظف لحصوله على لقب مسؤل الأمن المثالى

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم، عادل أحمد حسين مسئول أمن ادارة فرشوط التعليمية، لحصوله علي لقب مسئول الأمن المثالي علي مستوى المحافظة للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤م فى حضور منصور ابو جبل مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وقدم وكيل الوزارة درع التكريم له تقديراً لدوره ومثاليته وتفانيه في عمله ومجهوداته في حفظ الأمن لخدمة العملية التعليمية.

وأشار إلى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد. متمنيا له دوام التوفيق والتقدم.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرصاً منه على تكريم المتميزين في كافة مجالات العمل، وفى إطار حرص الأدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم على الأهتمام بالعنصر البشري كعنصر هام من عناصر العملية التعليمية .