الكشف على 2200 مواطن بالقافلة الطبية بأسيوط

أنتهت القافلة الطبية المجانية في مستشفى رمد أسيوط أعمال الكشف وصرف الدواء وتسليم النظارات الطبية بالمجان وإجراء عمليات نفقة الدولة، اليوم السبت، لمرضى العيون في محافظة أسيوط بإجمالي ٢٢٠٠ منتفع من المواطنين .

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم السبت، أن القافلة أنهت عملها اليوم في مستشفى الرمد ومركز تدريب مديرية الصحة بحي شرق قسم ثان أسيوط بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وتسليم النظارات الطبية بالمجان لـ ١٣٠٠ مواطنًا، ليصل إجمالي عدد المنتفعين من القافلة على مدى الـ 48 ساعة الماضية بمحافظة أسيوط إلى ٢٢٠٠ منتفع، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأوضح دكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية والمشرف علي أعمال القافلة، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٠٠ مواطن فى اليوم الأول لها وتسليم ٦٠٠ نظارة طبية مجانية و٢٥٠ صرف علاج بالمجان و ٥٠ تم إحالتهم لإجراء عمليات مجانية بمستشفى الرمد باسيوط.. كما شهد اليوم الثاني لأعمال القافلة الكشف الطبي علي عدد ١٣٠٠ مواطن وتسليم ٩١٥ نظارة طبية مجانية و ٣٠٠ صرف علاج بالمجان و ٨٥ تم إحالتهم لإجراء عمليات مجانية بمستشفى الرمد باسيوط، مشيراً الي أن القافلة تعكس اهتمام مؤسسات الدولة بتوفير سبل الحياة الكريمة.

يذكر أن محافظة أسيوط شهدت أمس واليوم إقامة قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بناء علي توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ورعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وذلك بالتنسيق مع نادي روتاري اسيوط

وخلال حديثها أوضحت دكتورة كريستين تادروس مدير مستشفى الرمد بأسيوط انه تم استقبال الأهالى وإجراء الكشف والفحوصات اللازمة لهم على أمراض العيون، إلى جانب إعطاء المرضى العلاج اللازم لهم مجانا وتسليم النظارات الطبية بالمجان ، وتحديد المواطنين الذين سيخضعون لعمليات جراحية، فضلاً عن إصدار قرارات للعلاج وإجراء عمليات علي نفقة الدولة.



وأضافت أنه قام بتنظيم دخول المرضى ومساعدتهم فى عملية الكشف مجموعة من الشباب المتطوعين بمديرية الصحة من إدارات المتابعة والإعلام والأمن ومركز التدريب وخدمة المواطنين تحت إشراف كل من سالم هاشم نائب مدير إدارة المتابعة وأحمد الريفي مسئول وحدة الشكاوي بمكتب وكيل الوزارة والمنسق الإعلامي واسامه بكر مدير إدارة الأمن بمديرية الصحة.

يذكر أن قافلة التي شهدتها محافظة أسيوط واحدة من القوافل الطبية المتخصصة لمحاربة العمى التى يتم تنظيمها من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.