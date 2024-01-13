أمم إفريقيا.. مدرب منتخب مصر يدافع عن كيروش

دافع روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عن مواطنه كارلوس كيروش، بعد الانتقادات التي وجهت للأخير خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة موزمبيق.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري أمام الموزمبيقي في السابعة من مساء الغد الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

ووجه سؤال لفيتوريا عن الغزارة التهديفية التي يمتاز بها المنتخب المصري في ولايته عكس ما كان عليه مع مواطنه كيروش، فقال: "ليس لدي معرفة بذلك، لكن كارلوس قام بعمل رائع مع هذا الفريق، لكننا لابد من التطوير والتحسين من كل الخطوط".

وتابع: "نمتلك لاعبين مصريين لديهم حالة من التعطش للبطولات مع المنتخب، صلاح وغيره في الفريق".

وأكمل: "لا أحب أن أتكلم كثيرًا عن الألقاب التاريخية ولن أتحدث عن مباراة غانا سوى عقب انتهاء مواجهة موزمبيق".

ويرغب المدرب البرتغالي في تحقيق الفوز خلال مباراة الغد أمام موزمبيق، في المباراة التي يتوقعها العديد من متابعي كرة القدم الإفريقية قوية ومميزة.