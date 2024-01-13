أمم أفريقيا.. فيتوريا ينفي إعتماد منتخب مصر على محمد صلاح فقط

نفى روي فيتوريا المدير الفني للفريق الول لمنتخب مصر، على اعتماده في خطة اللعب علي محمد صلاح فقط، وذلك خلال بطولة أمم أفريقيا 2023.

تصريحات فيتوريا عن محمد صلاح

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر و موزمبيق: “ لا أؤمن بالفرق التي تعتمد على الأفراد بل أؤمن بالفرق المنظمة التي يمكنها تسهيل وتعزيز صفات الأفراد التي يمتلكونها، وهذا ينطبق علينا الذين نمتلك محمد صلاح”.

وأضاف فيتوريا: “ لا أعرف إن كان إنتاجنا الهجومي أفضل مما كان عليه مع كيروش الذي قام بعمل رائع”.

فيتوريا يسعي لتحقيق اللقب الثامن من كأس أمم أفريقيا

ويبحث البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصات التتويج وقيادة منتخب مصر لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.