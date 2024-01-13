مدير تعليم ابو تشت يكرم موظف لتفانيه وأدائه المتميز في العمل

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، جاد منير جاد الرب الإداري بقسم المباني بالإدارة، وذلك في حضور عمر السمان رئيس مجلس امناء إدارة أبوتشت التعليمية، وعبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء واسعد المحرزي مدير الشؤؤن المالية والإدارية وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وعبدالرحمن منصور رئيس قسم التدريب وايمن عبدربه مدير مكتب مدير عام الإدارة ومحمد رفعت مدير التعليم الفني وحدادي صابر مسؤول الأمن وهشام ابوالفتوح، وذلك لتفانيه وتميزه في أداء عمله متمنيا له دوام التوفيق.

اشار المدير العام ان هذا التكريم يأتي في إطار حرص الإدارة التعليمية علي إثابة العاملين المتميزين تشجيعا لهم علي بذل المزيد من الجهد وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء ويعتبر حافزا لجميع العاملين لبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكريم المتميزين في أداء عملهم تشجعيا لهم وتحفيزا للاخرين.