صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، انه تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستصلاح الأراضي الصحراوية، و في إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبنية على التنمية المستدامة، والمعرفة، والإبتكار تم تخصيص 200 فدان لجامعة سوهاج بمحافظة الوادي الجديد شمال مدينة الخارجة، لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها.

وأكد النعماني، أن الهدف من تخصيص هذه الأراضي هو زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الإستراتيجية لتحقيق الإكتفاء الذاتي منها، وذلك بإستخدام أحدث نُظم الري الحديث والطاقة الشمسية، وخدمة البحث العلمي في مجال استنباط محاصيل جديدة، و تقليل الإحتياج إلى المياه، الي جانب تشجيع خريجي كليات الزراعة للمُشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة.

وفي هذا الصدد تفقد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأرض التي تم تخصيصها للجامعة، وذلك خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد نيابة عن رئيس الجامعة، موضحاً أن هذه المساحة والتي تبلغ ٢٠٠فدان سوف يتم استخدامها لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي بكليات الزراعة والطب البيطري، مقدماً شكره للواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد و للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والذي كان في استقبال وفود الجامعات المختلفة