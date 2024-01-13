قتلوا عاملاً.. جنايات سوهاج تحيل أوراق 3 متهمين بجرجا لفضيلة المفتي

أحالت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، أوراق المتهمين "ع . ش" عامل، و"م . ع . ج" عامل، و"و . ث . ع" عامل، إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة يوم 19 من شهر مارس القادم للنطق بالحكم، بتهمة قتل المجني عليه"ع . ح . ع" وسرقته بالإكراه، بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج .

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

ومن خلال التحريات تبين المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث نما إلى علمهم أن المجنى عليه يمتلك الأموال لشراء رؤوس ماشية بها فقرروا سرقته وقاموا باستقلال دراجة بخارية وأطلقوا عليه النار من أسلحة نارية كانت بحوزتهم وتمكنوا من سرقة الأموال وفروا هاربين .

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .