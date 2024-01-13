إجراء قضائي حول عصابة الاتجار في العملة بالقطامية

أصدرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، قرارا بحبس 3 متهمين لاتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة الدقهلية، بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عصابة تهريب السجائر في الأقصر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط تشكيل عصابى ضم (شخصين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالسجائر المهربة جمركياً بدائرة مركز شرطة أرمنت.. وبحوزتهما (عدد 12كرتونة سجائر مختلفة الأنواع بإجمالى عدد 6150علبة سجائر "بدون أوراق أو فواتير ومُهربة جمركياً" - عدد 30 كرتونة معسل بإجمالى عدد 300 باكو).

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها والعمل على التصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.