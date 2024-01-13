محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بأحياء النزهة وعين شمس والمطرية والمرج

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الشرقية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بأحياء النزهة وعين شمس والمطرية والمرج، وياتي ذلك فى إطار جهود الدولة للتطوير الشامل لكافة مناطق القاهرة واستعادة الوجه الحضارى لها.

مشروع تطوير منطقة الألف مسكن بالنزهة وعين شمس بعد نقل موقف السيارات القديم

كما تفقد محافظ القاهرة خلال جولته مشروع تطوير منطقة الألف مسكن بالنزهة وعين شمس بعد نقل موقف السيارات القديم، وإزالة تعارضات إنشاء محور الخصوص الذى سيتم إقامته مرورًا بحى المطرية كشريان مرورى جديد يربط القاهرة بالقليوبية . وتطوير شارع الترولى بعين شمس، ومنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج .

وتفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى قامت الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وشملت الجولة كذلك متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الشرقية المختلفة والطرق المؤدية إليها، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة .

رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استقبل بديوان عام المحافظة وفد مقاطعة خنان الصينية برئاسة الوزير كونغ تشانغشنغ سكرتير الحزب ورئيس لجنة خنان للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصينى .. وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات وبحث عقد اتفاقية صداقة وتعاون بين الجانبين لتعميق التعاون في في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والسياحة والثقافة.

وأكد محافظ القاهرة أن الاجتماع مع وفد يمثل مقاطعة خنان يعكس عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين مصر والصين وهو ما يبدو جليًا فى العلاقات الوطيدة التى تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس دولة الصين الصديقة

ووجه محافظ القاهرة الشكر للوفد على حفاوة الاستقبال التى تلقاها عند وجوده فى الصين سبتمبر الماضى .

واشار محافظ القاهرة إلى أن هناك تشابه بين مقاطعة خنان وبين محافظة القاهرة فكلتاهما تنتميان إلى حضارة عريقة وبهما نهضة معاصرة ، حيث تتمتع خنان بتراث ثقافي وتاريخي غني، ، كما تلعب مقاطعة خنان دورًا حاسمًا في تاريخ الصين، وكانت مركزًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا لأكثر من 3000 عاما لدولة الصين ، مؤكدًا أن التقدم الهائل ومشروعات البنية التحتية الكبرى التي تم إنشاؤها فى خنان في السنوات الأخيرة في مجالات النقل وبناء الطرق والمطارات ومحطات توليد الطاقة العملاقة بقدرات هائلة يتشابه مع النهضة الحضارية الكبرى التي شهدتها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم إنشاء الطرق والمدن الجديدة على طراز المدن الذكية ، كالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما تم القضاء على العشوائيات .

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة لها علاقات صداقة وتعاون وتبادلات في العديد من المجالات مع عدد كبير من المقاطعات والمدن الصينية التي ترتبط بمذكرات تفاهم واتفاقيات صداقة مع محافظة القاهرة.

وأكد كونغ تشانغشنغ سكرتير الحزب ورئيس لجنة خنان للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصينى على تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم لانشاء آليه طويلة المدى لتعزيز التعاون بين الجانبين داعيًا محافظ القاهرة لزيارة الصين لاجراء مزيد من المباحثات حول سبل التعاون بين المدينتين القاهرة وخنان .

وكان محافظ القاهرة قد شارك فى افتتاح منتدى العمد الدولي للسياحة 2023 بمدينة تشنغتشو بالصين بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر ، الذى افتتحه وانغ كاي، محافظ مقاطعة خنان ، حيث كان شعار المنتدى "اكتشاف قوى دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية"، وقد شهد هذا الحدث تجمع رؤساء البلديات وممثلو المدن من 59 مدينة محلية و43 مدينة خارجية في تشنغتشو لمناقشة تعزيز السياحة الثقافية الجديدة.