شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر من استفزاز بلادها وتهدد برد قاسٍ

حذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، من استفزاز بلادها، مؤكدة أن الجيش سيطلق على الفور وابلاً من النيران، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية”، اليوم الأحد.

وأطلق جيش كوريا الشمالية أخيرًا، قذائف مدفعية سقطت فوق خط الحد الشمالي في البحر الأصفر، ما قد يفاقم من التوترات على الحدود الغربية الخاضعة لحراسة مشددة، التي شهدت اشتباكات بحرية في السابق.

تهديد زعيم كوريا الشمالية:

هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم قال إن جيشه يجب أن "يبيد تمامًا" الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا تم استفزازه، بعد أن تعهد بتعزيز الدفاع الوطني لمواجهة ما وصفها بمواجهة غير مسبوقة بقيادة الولايات المتحدة.

وأصدر الزعيم الكوري تعليماته لكبار المسؤولين العسكريين بالاستعداد "لتدمير" القوات الأمريكية والكورية الجنوبية في حال نشوب صراع، بما في ذلك استخدام جميع الوسائل "فائقة القوة" المتاحة لبيونج يانج.

وحذر كيم خلال اجتماعه مع كبار قادة الجيش الشعبي الكوري من أن خطر الصراع المسلح يتزايد بسبب "الاستفزازات المتهورة" من "أعداء" بيونج يانج وحث على الاستعداد.