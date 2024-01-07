الأحد 07 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. كوريا الشمالية تهدد بوابل من النيران

كيم يو جونغ شقيقة
كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري

أفادت شبكة سكاي نيوز أن كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونغ أون، قالت اليوم الأحد إن جيش بلادها سيطلق على الفور "وابلا من النيران" في حالة حدوث أي استفزاز.

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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر من استفزاز بلادها وتهدد برد قاس

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كوريا الشمالية تطلق 40 طلقة مدفعية ردا على جارتها الجنوبية

وتأتي هذه التعليقات بعدما قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 60 قذيفة مدفعية أمس السبت بالقرب من حدودهما البحرية المتنازع عليها، وبعد إطلاق مماثل لأكثر من 200 قذيفة بالمنطقة في اليوم السابق.

وقالت كيم يو جونغ، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "دعوني أوضح مرة أخرى أن جيشنا قد فتح بالفعل الزناد".

وأضافت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "سيطلق جيشنا على الفور وابلا من النيران في حالة حدوث أي استفزاز بسيط"، بحسب ما ذكرت رويترز.

ورغم أن كوريا الجنوبية أجرت تدريبات على إطلاق النار في البحر يوم الجمعة ردا على قذائف المدفعية، إلا أن وكالة يونهاب للأنباء، الكورية الجنوبية، قالت إنه لا توجد خطة للقيام بذلك بعد أحداث أمس السبت.

وأدت التدريبات القتالية التي جرت يوم الجمعة إلى صدور تحذيرات لسكان الجزر الحدودية الكورية الجنوبية للاحتماء في الملاجئ، على الرغم من عدم وجود تقارير عن عبور القذائف للحدود البحرية.

ونفت كيم في البيان إطلاق قذائف أمس السبت وقالت إن كوريا الشمالية قامت بنسف متفجرات.

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