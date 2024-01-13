دبلوماسي روسي: القرارات الخاصة بوقف الحرب تعود لبوتين (شاهد)

أكد الدبلوماسي الروسي السابق، ألكسندر زاسبكين، أن الجيش الأوكراني قادر علي الدفاع والتصدي لهجمات روسيا، في ظل الدعم الغربي لأوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا، لافتا إلى أن القرارات الخاصة بالحرب سواء باستمراريتها أو توقفها تعود للرئيس بوتين.

أكد "زاسبكين"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن خلال الأيام الأخيرة أظهر الجيش الروسي تفوق على أكورانيا، لافتا إلى أن استخدام الصواريخ طويلة المدي، أعتقد لا تلجأ لها روسيا في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن روسيا على المستوى العسكري تتفوق على أوروبا والولايات المتحدة نفسها، مؤكدا أن روسيا كل يوم تسمع الكثير من التصريحات المختلفة من الدول الغربية، منها ما يظهر تفوق الجيش الروسي، وأخرين العكس، ولكن ما نشاهده هو تفوق جيش روسيا في الحرب الدائرة.

روسيا: الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة





وفي سياق متصل، نددت روسيا بالضربات الأمريكية والبريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن، باعتبارها عدوانًا مسلحًا واضحًا وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة.

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت، إن "الوضع واضح للغاية.. تصرفات ما يسمى بالتحالف تنتهك المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.. وهذا عدوان عسكري آخر من جانب الغرب الجماعي يضاف إلى القائمة الطويلة من "غاراتهم" ضد الشعب الذي طالت معاناته".

وأضاف، أن "المبررات القانونية الزائفة التي يقدمها البيت الأبيض لا تصمد أمام أي انتقادات"، مؤكدًا أن الضربات على اليمن لا علاقة لها بالحق في الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك تفويض من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق باستخدام القوة.

يشار إلى أن القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة شنتا- مساء الخميس - ضربات جوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون في مدن يمنية عدة، باستخدام الطائرات والسفن الحربية والغواصات.. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأمر العسكري صدر ردًا على "هجمات الحوثيين غير المسبوقة" على السفن في البحر الأحمر، وإن الضربات نفذت دفاعًا عن النفس.