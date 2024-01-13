10 معلومات عن معارض "أهلًا رمضان".. تنطلق 15 فبراير

في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية التي تقوم بها بشكل مستمر، للتخفيف على المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية التي يشهدها الاقتصاد الدولي بسبب الصراعات والحروب منها الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في قطاع غزة والتي تؤثر بشكل كبير على الأسعار.

انطلاق معارض أهلا رمضان

في هذا الصدد، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 م، اعتبارًا من 15 فبراير المقبل.

ترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن معارض أهلا رمضان في سطور:

تنطلق المعارض منتصف فبراير المقبل

تستمر معارض أهلا رمضان لمدة شهر.

يتم إنشاء معرضًا رئيسيًا بكل محافظة.

ويتم إنشاء 3 معارض إضافية بحد أدنى.

كما سيتم إنشاء الشوادر والسيارات المتنقلة، لتقديم السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية في المعارض بالمحافظات.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها 6 أشهر.

كما تشارك السلاسل التجارية في معارض أهلا رمضان بعمل جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار أهلا رمضان

وتشارك أيضًا المجمعات الإستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي في المعارض.

توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية "كوبونات " بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها على الآسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية.