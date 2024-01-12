وزير التموين يكشف تفاصيل انطلاق معارض "أهلًا رمضان"

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض “أهلًا رمضان” سوف تنطلق في منتصف شهر فبراير المقبل وتستمر لمدة شهر، وأكد خلال لقائه مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض “أهلًا رمضان”، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة، وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرًا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الأمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

أضاف المصيلحي، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض أهًا رمضان بالمحافظات والمعرض الرئيسي، وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

أكد المصيلحى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الشهور الستة، كما أثنى الوزير على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.

كما شدد المصيلحي على توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج كافة لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من ٢-٣ أشهر، فضلاً عن التعاقدات الجارية، وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وصرح أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، أن السلاسل التجارية، سوف تشارك في معارض “أهلًا رمضان” بعمل ركن/ جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار أهلًا رمضان، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك، فضلًا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض أهلاً رمضان، وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر "كوبونات" بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين، أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها على الآسر الأكثر احتياجًا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

وزير التموين خلال اللقاء