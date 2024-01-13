تشكيل تشيلسي لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي

أعلن ماوريسيو بوكاتينيو المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فولهام، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:-

في حراسة المرمي: جوردي بيتروفيتش.

الدفاع: ليفي كوليل- تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - نالو جوستو.

الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو - فيرنانديز - كونور جلاجير.

الهجوم : - رحيم ستيرلينج - كول بالمر - أرماندو برويا.

موعد مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي في تمام الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة تشيلسي وفولهام اليوم السبت في الجولة الـ 231 لمنافسات الدوري الإنجليزي عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي وبتعليق محمد بركات.

ترتيب تشيلسي وفولهام بجدول الدوري الإنجليزي



يتواجد تشيلسي حاليا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وذلك بعدما خاض 20 مباراة حقق الفريق الفوز في 8 مواجهات فقط وتعادل في 4 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل الفريق 34 هدفا واستقبل 31.

علي الجانب الأخر يتواجد فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 10 مواجهات وسجل الفريق 28 هدفا واستقبل 35 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.