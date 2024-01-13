لصالح السلع التموينية ميناء دمياط يستقبل سفينة روسية على متنها 12656 طن قمح و و 450 طن زيت طعام

أشار المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادره 16 سفينة، كما وصل إجمالي السفن المتداول عليها بالميناء 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22591 طن تشمل : 6776 طن رمل و 450 طن مولاس و 6200 طن اسمنت معبأ و 9165 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27629 طن تشمل : 370 طن خردة و 3070 طن ذرة و 12656 طن قمح و 36 طن حديد و 450 طن زيت طعام و 6197 طن عدس و 4850 طن ابلاكاش .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 654 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 398 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2146 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 146182 طنًا.

ينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218597 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3211 شاحنة .