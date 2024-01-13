وزيرة الهجرة: مصر لا تنسى أبناءها في الخارج وتقف دائمًا بجانبهم

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية قصوى لنا ونعمل باستمرار لتنفيذ كل ما يفيدهم ويحقق صالحهم وهذا يتحقق من خلال الكثير من الخدمات التي يقدمها بنك مصر، واعدة بأن يتم إدراج خدمات البنك في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج والجاري إطلاقه قريبًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأشارت وزيرة الهجرة، أن مصر لا تنسى أبناءها في الخارج وتقف دائمًا بجانبهم، وقالت: "وزارة الهجرة مستمرة في التواصل معكم ورعايتكم وتلبية احتياجاتكم".

ونوهت أن بنك مصر واحد من أكبر وأعرق البنوك المصرية وله فروع متعددة خارج مصر، ويخدم عدد ضخم من المصريين في الداخل والخارج، مشيرة إلى أنها بدأت التعاون مع البنك منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة وملف المصريين بالخارج.

وأعربت عن خالص امتنانها لما قدمه البنك من ميزات لأبناء الجالية المصرية من طرح أوعية ادخارية وخدمات تطوير عقاري وقروض بضمان ودائع أو شهادات استثمار.

وذكرت السفيرة سها جندي، أن بروتوكول التعاون الذي قامت الوزارة بتوقيعه مع بنك مصر، إنما جاء ليكون حلقة جديدة في سلسلة الخدمات والمحفزات المقدمة للجاليات المصرية في الخارج.

وقد شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد/ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر، وذلك بهدف وضع آلية لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لتوفير محفزات جديدة لهم، من خلال تقديم وتسهيل كافة المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة، لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار لما له من مردود على الناتج القومي.

وقد وقع البروتوكول في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كل من السيد/ عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في حضور الأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذة/ سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، ومن بنك مصر: إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع و التجزئة المصرفية ببنك مصر، و معتز مطاوع، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، هبة سعد، رئيس الإدارة المركزية للتحالفات الاستراتيجية ببنك مصر.