ارتفاع أسعار النفط الكويتي اليوم السبت بأكثر من دولار في البرميل

ارتفاع أسعار النفط الكويتي.. شهدت أسعار النفط الكويتي خلال تعاملات اليوم السبت، ارتفاعًا، لأسعار برميل النفط الكويتي بـواقع 1.79 دولار، ليبلغ نحو 81.22 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة، مقابل 79.43 دولار في تداولات أمس الأول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

النفط الكويتي

في الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا، لتبلغ 78.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا، لتبلغ 72.68 دولار.