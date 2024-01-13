محافظ الجيزة يتابع سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي والثاني الثانوي

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 حيث أدى اليوم طلاب الصف السادس الامتحان الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية على مستوى الإدارات التعليمية ، وذلك بالتزامن مع بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي ( عام ولغات ) في مادة اللغة العربية .

حرص المحافظ علي الاطمئنان عن توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، و تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان ، بجانب متابعة انتظام أعمال الامتحانات بلاقي المراحل الدراسية .

حيث أكد المحافظ علي مدير مديرية التربية والتعليم بتوجيه الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان ، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين ، وعدم التهاون والتأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) بشأن حالات الغش بإلغاء مادة أو جميع المواد وعند ضبط حالة الغش بإستخدام المحمول يتم حيازة التليفون المحمول والحرمان من الامتحانات طبقا للقانون 73 لسنة 2017 وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان