ارتفاع أسعار العملات في السوق السوداء اليوم السبت بـ مصر

أسعار العملات في السوق السوداء.. واصلت أسعار العملات خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في السوق السوداء، ارتفاعها، بعيدًا عن أعين المركزي المصري، وفي الوقت ذاته استقرت أسعار العملات العربية والأوروبية والدولار مقابل الجنية داخل البنوك والقطاع المصرفي المصري في ثاني أيام الاجازة الأسبوعية "السبت"، وسجل سعر 1 دولار أمريكي في السوق الموازية نحو 55.0 جنيه مصري.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات في السوق السوداء، وفي القطاع المصرفي المصري، والتي جاءت على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم السبت في السوق الموازية والقطاع المصرفي المصري

الدولار الامريكي

سعر الدولار في السوق السوداء

سجل سعر 1 دولار أمريكي 55.0 جنيه مصري

سجل سعر 5 دولار أمريكي 274.8 جنيه مصري

سجل سعر 10 دولار أمريكي 549.5 جنيه مصري

سجل سعر 25 دولار أمريكي 1,373.8 جنيه مصري

سجل سعر 50 دولار أمريكي 2,747.5 جنيه مصري

سجل سعر 100 دولار أمريكي 5,495.0 جنيه مصري

سجل سعر 500 دولار أمريكي 27,475.0 جنيه مصري

سجل سعر 1000 دولار أمريكي 54,950.0 جنيه مصري

سجل سعر 5000 دولار أمريكي 274,750.0 جنيه مصري

سجل سعر 10000 دولار أمريكي 549,500.0 جنيه مصري

أسعار العملات في ماكينات الـATM

سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.61 جنيه للشراء، 33.90 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 39.05 جنيه للشراء، 39.40 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.41 جنيها للشراء، و100.42 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.