مصر تحقق أكبر عائد من السياحة في تاريخها بنهاية 2023

قال وائل زعير عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ عدد السياح في مصر بنهاية 2023 بلغ 15 مليون سائح حققوا 15 مليار دولار للدولة المصرية وهو الرقم الأعلى في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بـ 14 م سائح حققوا 14 مليار دولار في عام 2010.

نتوقع الوصول إلى 18 مليار دولار في عام 2024

أضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نتوقع الوصول إلى 18 مليار دولار في عام 2024 ونسير بخطى جيدة، وكان من الممكن أن نصل إلى هذا الرقم لولا الأحداث الأخيرة التي أثرت على العالم كله وليس السياحة المصرية فقط".

المقومات السياحية

تابع: "نتبع الاستراتيجية التي وضعتها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونرى أن السلوكيات أهم شيء يشجع على السياحة، فالمقومات السياحية في المقصد السياحي المصري هي الأبرز والأفضل في العالم كله والمزيج السياحي المصري متفرد وليس موجودا في أي مكان آخر بالعالم، ولكن ينقصنا بعض الأمور التي يجب التركيز عليها وأهمها السلوكيات مع السائحين بشكل معين".

واصل: "يجب تحسين التجربة السياحية الموجودة في مصر، فعندما يحصل السائح على انطباعات جيدة لسلوكيات الناس في مصر ويتحدث عنها في الخارج يكون هذا الامر دعاية كبيرة جدا كما أن السائح نفسه يعيد التجربة السياحية في مصر أكثر من مرة".

