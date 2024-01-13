ضبط محاسب لاستيلائه على أموال المواطنين في سوهاج

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمةمن (شخصين - مقيمانبمحافظةسوهاج) بتضررهما من (محاسب بإحدى الشركات للتأشيرات السياحية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على تسفيرهما وتوفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول - دون الوفاء بذلك - .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل عمره 12 سنة مجهول الهوية داخل مجرى مائي بمنطقة أوسيم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة داخل ترعة بقرية الكوم الأحمر بدائرة قسم شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة عمره 12 عاما تقريبا ولا يحمل اى أوراق تدل على هويته

وتم نقله الى مستشفى أوسيم المركزي وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.