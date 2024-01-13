قفزة جديدة بـ أسعار النفط 1% مع تسجيل خسائر أسبوعية

أسعار النفط.. واصلت أسعار النفط ارتفاعها عقب الضربات الامريكية البريطانية على اليمن خلال تعاملات الـ 24 ساعة الأخيرة، مع تحويل عدد كبير من ناقلات النفط مسارها من البحر الأحمر بعد القذف الجوي والبحري التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للحوثيين في اليمن.

ارتفع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا، بنسبة 1.1%، إلى 78.29 دولار للبرميل. وارتفع أعلى سعر للجلسة بما يزيد عن 3 دولارات إلى أكثر من 80 دولارًا، وهو أعلى مستوى له هذا العام.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا، بنسبة 0.9 بالمئة، إلى 72.68 دولار، مقلصة مكاسبها بعد أن لامست أعلى مستوى في 2024 عند 75.25 دولاا.

محطة نفط في البحر

في حين كان من المتوقع أن تؤدي عمليات التحويل إلى زيادة التكلفة والوقت الذي يستغرقه نقل النفط، إلا أن الإمدادات لم تتأثر بعد، كما أشار المحللون وخبراء الصناعة، مما خفف بعض المكاسب السابقة في الأسعار.

على مدار الأسبوع، انخفض برنت 0.5% وخام غرب تكساس الوسيط 1.1%.

في وقت سابق من الأسبوع، أثارت التخفيضات الحادة في الأسعار من قبل المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية، مخاوف بشأن الإمدادات.

قال رئيس شركة Cavanal Hill Investment Management للاستشارات الاستثمارية، مات ستيفاني: "على الرغم من أن نقص الشحن عبر البحر الأحمر يخلق مشكلات في نقل بعض إمدادات الخام، فإن التأثير على أسواق النفط الفعلية، حتى الآن، ضئيل للغاية".

أضاف ستيفاني "إذا امتد الصراع إلى الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية، فقد يكون رد فعل أسواق النفط أكثر أهمية بكثير".

خفضت شركة أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين في فبراير عند أقل مستوى في 27 شهراً. ووفقاً للقرار، خفضت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في فبراير إلى آسيا دولارين للبرميل مقارنة بسعر الشهر الجاري إلى 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو مستوى لم يتكرر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021

ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأميركية، في الأسبوع الأول من شهر يناير بأكثر من التوقعات. ووفق البيانات التي كشفت عنها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء 10 يناير فقد زادت مخزونات الخام "بشكل مفاجئ" بواقع 1.3 مليون برميل إلى 432.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يناير ، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لهبوطها 700 ألفا.