السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية مقابل الجنية المصري اليوم السبت في ماكينات الـ ATM

عملات عربية
عملات عربية

أسعار العملات العربية.. شهدت أسعار العملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت، عبر ماكينات الصرف الألي ATM، استقرارًا، وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.71جنيه للبيع.

في هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم السبت، حيث أن اليوم هو ثاني ايام الاجازة الاسبوعية للبنوك المصرية والقطاع المصرفي، لذا تستقر أسعار العملات على اخر تسجيل حققته خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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أسعار العملات العربية اليوم السبت

عملات ورقية سعودية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 99.46 جنيه للشراء و100.46جنيها للبيع. 

 

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.71جنيه للبيع.

 

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 99.46 جنيه للشراء  و100.46 جنيه للبيع. 

 

وبلغ  سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.16 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه و8.22 جنيه للبيع.

 

وحقق سعر للشراءالريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

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