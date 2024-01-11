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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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هدى يسي ..تطوير الخدمة الفندقية لتنشيط السياحة العلاجية

الفعالية المقامة
الفعالية المقامة

 

 

 

أكدت دكتورة  هدى يسي ، أن الإدارة الفندقية هى العمود الرئيس لأى مستشفى ، وتوافر آليات منع العدوى التبادلية والاهتمام بالنظافة والتطهير المستمر التى تعد عامل مكمل وهام  لنجاح العمليات وآمان صحة المرضى.


وأشارت إلى أن ، مصر تمتلك نخبة مميزة من الأطباء الأكفاء،  مما يجعلها قادرة على جذب السائح الخارجى للعلاج داخل مصر مع الخدمة الطبية  الفندقية المميزة .

جاء هذا على هامش فعاليات الاحتفال بيوم الإدارة الفندقية برعاية أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ومستشفى العجوزة التخصصى  ، تحت إشراف  الأستاذة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
 

 

 

اتحاد المستثمرات العرب 

 

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