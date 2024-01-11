هدى يسي ..تطوير الخدمة الفندقية لتنشيط السياحة العلاجية

أكدت دكتورة هدى يسي ، أن الإدارة الفندقية هى العمود الرئيس لأى مستشفى ، وتوافر آليات منع العدوى التبادلية والاهتمام بالنظافة والتطهير المستمر التى تعد عامل مكمل وهام لنجاح العمليات وآمان صحة المرضى.



وأشارت إلى أن ، مصر تمتلك نخبة مميزة من الأطباء الأكفاء، مما يجعلها قادرة على جذب السائح الخارجى للعلاج داخل مصر مع الخدمة الطبية الفندقية المميزة .

جاء هذا على هامش فعاليات الاحتفال بيوم الإدارة الفندقية برعاية أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ومستشفى العجوزة التخصصى ، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

