اتحاد المرشدين السياحيين العرب يشارك فى إعداد دراسة لإبراز مقومات السياحة العربية

صرح الخبير السياحى محمد غريب رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب بأن الاتحاد بصدد إعداد دراسة للمنتجات السياحية وطرح برامج مشترکة تبرز أهم المعالم السياحية بالدول العربية بالتعاون مع اتحاد المرشدين وذلك طبقًا لتوصيات أعمال المجلس الوزارى العربي للسياحة فى دورته (٢٦) والذي عقد فى العاصمة القطرية (الدوحة) مؤخرًا وشارك اتحاد المرشدين السياحيين العرب فى المؤتمر بوفد برئاسة رئيس الاتحاد

وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان المستشار الإعلامى لاتحاد المرشدين السياحيين العرب بأن هذا يقع ضمن خطة الاتحاد لتنشيط السياحة البينية بين الدول العربية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المشتركة بالدول العربية

وفى هذا يقوم الاتحاد بعقد دورات تدريبية بالقاهرة للإرشاد السياحى يشارك بها مرشدين من الدول العربية والأجنبية وزيارات متبادلة منها زيارة وفد المرشدين السياحيين من البحرين للمعالم السياحية بالقاهرة وقام رئيس الاتحاد بالشرح، كما يحرص الاتحاد على المشاركة فى الفعاليات السياحية من مؤتمرات بمصر والدول العربية لتحقيق هذا الغرض

ويعرب الاتحاد عن سعادته بتقدير دور مصر الريادى فى مجال السياحة باختيار معالى الوزير المصري أحمد عيسي رئيسًا للمكتب التنفيذى للمجلس

وكذلك يشيد رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب بما أعلنه المجلس الوزارى العربي للسياحة فى دورته (٢٦) من توصيات ومنها فوز مدينة صور بسلطنة عمان بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2024 واختيار الشيخ سعد الخرجي (قطر) رئيس للدورة الحالية لوزراء السياحة العرب والتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني والتحذير من أى محاولات لتهجيره وإدانة العدوان الإسرائيلي وضرورة رفع الحصار وادخال المساعدات

وإنشاء صندوق عربي خاص بتمويل المشاريع السياحية ودعم السياحة العربية البيئية ووضع ألية لرفع معدلاتها

ومن الجدير بالذكر أن الملتقي العربي للسياحة سيعقد بصفة دورية كل عامل لمناقشة مشاكل السياحة مع تنظيم ملتقي للشباب العربي للسياحة و المرشدين بسوريا منتصف 2024 وعقد منتدي عربي للسياحة الميسرة للأشخاص ذوي الهمم