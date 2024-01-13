تداعيات إدارة وزير الدفاع الأمريكي معركة اليمن من المستشفى (شاهد)

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يدير الهجمات على اليمن من داخل غرفته بالمستشفى، بينما انقسم الكونجرس الأمريكي لمؤيد ومعارض، منهم من قال إن الرئيس الأمريكي كان لا بد أن يأخذ رأي الكونجرس قبل الهجمات.

وأوستن مريض يعاني من سرطان البروستاتا

وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، إنه كانت هناك تساؤلات في كيفية انتقال السلطة، وأوستن مريض يعاني من سرطان البروستاتا.

وزير الدفاع أوستن

وأضاف أن إخفاء أوستن مرضه عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وضع الأخير في حرج، وكانت هناك مطالبات داخل الكونجرس بعزل وزير الدفاع أوستن، كما وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة لإدارة بايدن، بسبب أوستن، وبسبب ضرباته للحوثيين، حيث أكد أنه ضد الهجمات بشكلها، لكن بايدن لم يبالِ، وشن اليوم هجمات جديدة.