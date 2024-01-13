أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت بسوق العبور للجملة

أسعار الفاكهة.. شهدت أسعار الفاكهة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، استقرارًا، بالرغم من ارتفاع بعض الاصناف كالليمون والذي بلغ سعره "البلدي" مابين 10 إلى 16 جنيها، بينما سجلت أسعار الجوافة مابين 6 إلى و16 جنيها.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة والخضروات ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور للجملة

الفاكهة

قائمة أسعار الفاكهة اليوم

سجل سع كيلو البرتقال أبوسرة بين 5 جنيهات و9.5 جنيها.

وترواح سعر كيلو اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الليمون البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

سجل سعر كيلو الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

وترواح سعر كيلو الرمان بين 12 و20 جنيها.

سجل سعركيلو الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.