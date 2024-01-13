محافظ سوهاج يتابع تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع توسعة كورنيش النيل

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أنه في إطار متابعة المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة، عن تقدم نسب التنفيذ بأعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية، بمسافة 800 متر، بدء من نفق الشهيد نبيل فراج، مرورا بالمدينة الطبية وحتى كوبرى سوهاج الجديد، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية بالمشروع 60%.

وأضاف محافظ سوهاج أن المشروع يهدف إلى تيسير الحركة المرورية ومنع التكدس والإزدحام بمنطقة الكورنيش الغربي والمدينة الطبية وربط مناطق شرق النيل بمناطق غرب النيل وتخفيض الضغط على كوبرى أخميم القديم.





وأوضح اللواء طارق الفقي أن أعمال المشروع تشمل التكسيات الحجرية لجانب نهر النيل، والتوسعة، وإنشاء كوبري بطول 200 متر للربط بين المرحلة الأولى والتوسعة الجديدة أمام المدينة الطبية وتبلغ التكلفة المرصودة للمشروع 44 مليون جنيه لأعمال التكسيات والتوسعة، بالإضافة 120 مليون جنيه لأعمال الكوبرى ويتبقى أعمال الرصف تمهيد إفتتاحه وتشغيله للجمهور.



وفي سياق متصل تفقدت هويدا الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج استئناف العمل بمبنى المرور بقرية التل الزوكي بأم دومة حيث جاري لعمل في إنشاء السور وتركيب الواجهة الالومونتال للمبنى والتي تقوم بتنفيذه شركة البركة بسوهاج وذلك لاستكمال الأعمال بوحدة المرور الذي يخدم مدينه طما وقراها والقري المجاورة وهو حلم يتحقق على أرض الواقع ضمن مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة .